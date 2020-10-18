Стали известны подробности о новой Hyundai Elantra для России

Компания Hyundai получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую Elantra. Из документа стало известно, что седан останется в России с атмосферными моторами объемом 1,6 (128 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.). При этом у 2,0-литрового двигателя в ОТТС другой индекс - G4NL-5 (изменился крутящий момент - 191 Нм при 4500 об/мин вместо 192 Нм при 4000 об/мин), пишет "Российская газета". Оба силовых агрегата могут работать на бензине АИ-92 (в Elantra нынешней генерации в России нужно заливать только АИ-95). Коробки прежние - 6-ступенчатые "механика" или "автомат".

Сертификат выдан на машины российской сборки. Напомним, Elantra выпускает калининградский "Автотор". ОТТС на новинку действует с 13 октября, так что продажи автомобиля должны стартовать в ближайшее время.

Напомним, седан Hyundai Elantra седьмого поколения выполнен в фирменном стиле Hyundai «чувственная спортивность» (Sensuous Sportiness). Силуэт автомобиля изменился благодаря положению стоек и заниженной линии крыши. Теперь длина модели составляет 4650 мм (+30 мм), ширина 1825 мм (+25 мм), высота 1420 мм (-20 мм). Колесная база выросла на 20 мм (2720 мм). Диаметр колес, которыми может оснащаться модель, варьируется от 15 до 17 дюймов.

Рост колесной базы привел к увеличению запаса свободного пространства в салоне автомобиля. Салон, получивший компоновку под названием «иммерсивный кокон», напоминает кабину самолета. Место водителя отделено от зоны переднего пассажира. В отдельных комплектациях модель получит два 10,25-дюймовых экрана: цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы.

В настоящее время на российском рынке представлен седан Hyundai Elantra шестого поколения. Модель предлагается в четырех комплектациях – Start, Base и Active – по цене от 1 млн 235 тыс. рублей до 1 млн 405 тыс. рублей.