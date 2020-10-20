В Китае представлен новый седан MG 5

Бывшая британская марка MG, которая сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC, представила новый компактный седан MG 5.

Как пишет издание «Авторевю», «пятерка» стала первой полностью новой моделью в свежем фирменном стиле бренда. Главные его особенности– капот с низкой передней кромкой и сдвинутая вниз широкая «пасть» решетки радиатора, визуально объединенная с боковыми секциями бампера (они могут быть окрашены в контрастный цвет). Вскоре такое лицо появится и у других моделей MG.

MG 5 – это фастбек, то есть седан с покатой крышей и коротким хвостиком багажника. По размерам он попадает в нынешний гольф-класс: длина – 4675 мм, ширина – 1842 мм, высота – 1480 мм. Колесная база – 2680 мм. Шасси – с полузависимой задней подвеской, на задних колесах стоят дисковые механизмы.

Интерьер оформлен с претензией на драйверское настроение – с высоким центральным тоннелем и повернутой к водителю центральной консолью. Здесь виртуальные приборы и нефиксируемый джойстик управления трансмиссией, а у дорогих версий есть люк и двухцветная отделка.

MG 5 предложен с двумя силовыми агрегатами на выбор. Базовый включает атмосферник 1.5 (120 л.с.) и вариатор с восемью фиксированными передачами. Альтернатива – новый турбомотор того же объема (172 л.с., 275 Нм) и 8-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Механической коробки передач пока не будет, но, возможно, она появится позже.

На китайский рынок новый MG 5 выйдет уже в ноябре. Кстати, недавно «пятерка» появилась в Великобритании, но там это совсем другая машина. Под названием MG 5 EV британским покупателям предложили электрический универсал Roewe Ei5 с другими эмблемами (марка Roewe тоже принадлежит концерну SAIC). Пятидверка с электромотором мощностью 156 л.с., батареей на 52,5 кВт/ч и паспортной дальностью хода 344 км стоит минимум 27500 фунтов стерлингов без учета госсубсидий.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году? Подскажет «Календарь новинок».