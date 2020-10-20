Треть россиян оставляет старые номера при покупке новой машины

Треть российских автомобилистов оставляет старые номера при покупке новой машины, свидетельствуют данные опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром». При этом 19% респондентов сохраняют за собой «красивое» сочетание цифр или букв, а 11% «привыкли к ним». Оставшиеся 62% опрошенных меняют вместе с машиной и регистрационные знаки, а 8% не знали о такой возможности.

Чаще всего из-за «красоты» номера оставляют в Курганской и Иркутской областях. Вариант ответа «да, они у меня красивые» выбрали по 24% опрошенных из этих регионов. По привычке сохраняют регистрационные знаки больше всего жителей Московской области – 16,5%. В Ямало-Ненецком автономном округе большинство – 74% не тратят время на смену номеров.

«Были раньше номера О002ЕС. Покупал их в ГАИ в далеком 2009 году «по блату». Они сменили пять моих автомобилей за 10 лет. Потом машину нужно было быстро продать, отдал вместе с ними. После все номера попадались обычные и смысла их оставлять не видел», – рассказал свою историю один из участников опроса.

Напомним, с 1 января 2022 года «красивые» номера можно будет купить, оплатив пошлину через Госуслуги. Их стоимость доходит до 600 тыс. рублей.

Фото: yavmashine.ru