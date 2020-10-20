«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень 60 газовых автобусов ЛиАЗ

«Группа ГАЗ» поставила 60 газовых низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292.67 в Тюмень. В настоящий момент Тюмень входит в число самых активных российских регионов по темпам обновления пассажирского транспорта. Начиная с 2016 года в Тюменскую область поставлено 350 автобусов производства «Группы ГАЗ», сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автобусы большого класса ЛиАЗ-5292.67 оснащены газовыми двигателями ЯМЗ-530 CNG. Каждый автобус оснащен системой кондиционирования, USB-зарядками для гаджетов, видеорегистратором и комплексом из семи видеокамер с внешним Wi-Fi-устройством с возможностью мгновенной передачи информации в транспортный парк.

Все автобусы – полностью низкопольные, оборудованы механическими аппарелями и электронными системами наклона кузова в сторону остановки. Вместимость данной модели – 109 пассажиров. В салоне автобуса ЛиАЗ-5292.67 также предусмотрены места для инвалидной коляски и собаки-поводыря.

«Группа ГАЗ» является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Техника изготавливается на Ликинском, Павловском и Курганском автобусных заводах, на Горьковском автозаводе. Компания выпускает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Модельный ряд включает городские, пригородные, междугородные автобусы вместимостью от 19 до 201 человек. Автобусы выпускаются на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество).

Кроме рынка автобусов, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».