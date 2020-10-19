Tesla намерена произвести полмиллиона автомобилей в 2020 году

Компания Tesla ставит задачу увеличить производство в четвертом квартале более чем на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, чтобы в 2020 году произвести 500 тысяч автомобилей. В письме, адресованном сотрудникам, глава компании Илон Маск отмечает, что «будет сложно, но сверхзахватывающе», если впервые в истории Tesla компания сможет превысить годовой объем производства полмиллиона автомобилей.

Как пишет агентство «Прайм», за три квартала этого года Tesla произвела всего 330 тыс. автомобилей, а это означает, что только в четвертом квартале компании потребуется произвести 170 тыс. автомобилей, чтобы достичь запланированного показателя. При этом в третьем квартале Tesla выпустила рекордные 145 тыс. автомобилей, однако пандемия коронавирусной инфекции нанесла в этом году удар по производству, и теперь во второй половине года компании предстоит наверстать упущенное.

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