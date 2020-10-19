В Казахстане запущено производство новых грузовиков «КАМАЗ»

Совместное предприятие «КАМАЗ Инжиниринг» в Казахстане начало производство седельных тягачей поколения К4 – КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-65206. Освоение производства именно этих моделей обусловлено спросом со стороны потребителей, сообщает пресс-служба КАМАЗа. В планах завода «КАМАЗ Инжиниринг» на следующий год увеличить выпуск этих грузовиков до 100 единиц в год, а также освоить производство бортового грузовика КАМАЗ-65207 и магистрального тягача КАМАЗ 54901.

Напомним, совместное казахстанско-российское предприятие «КАМАЗ Инжиниринг» занимается выпуском автомобилей «КАМАЗ» с 2005 года и за 15 лет работы выпустило более 15 тысяч единиц техники. Модельный ряд производимых автомобилей включает 85 базовых моделей и 98 различных модификаций автомобилей и спецтехники на шасси «КАМАЗ».