Обзор ценовой политики участников авторынка в ноябре-декабре 2010 года

В ноябре - декабре 2010 года средняя цена на иномарки составила 850 тысяч рублей. Таким образом, за истекший месяц общий уровень рублевых цен, указанных в прайс-листах официальных дилеров, снизился на 1,4%.

Из представленных сорока двух зарубежных марок у пятнадцати не поменялась ценовая политика – не претерпели изменений цены на модели Chance , Chrysler , D aewoo , Fiat , Geely , Honda , Infiniti , Jaguar , Land Rover , Lexus , Mazda , Mercedes - Benz , Seat , SsangYong, Vortex. У остальных производителей цены на модельную линейку так или иначе изменились.

Одиннадцать производителей изменили цену только на одну модель из всего модельного ряда. Так, у B MW X3 на 6,4% увеличилась цена минимальной комплектации, а Great Wall Hover в максимальной комплектации подорожал на 4,4%. Стоимость Renault Clio «в базе» выросла на 5,5%, а Skoda Yeti в самом дорогом исполнении прибавила в цене на 9,8%.

Есть и корректировки цен в сторону уменьшения. К примеру, Dodge Journey за счет скидок стал дешевле в обеих комплектациях более чем на 5%. Также на 2,6% потеряла в цене таганрогская Hyundai Sonata в максимальном исполнении.

Серьезную скидку, не менее чем 19%, предлагает потенциальным покупателям компания Mitsubishi на модель Lancer Evo. Подешевел и хэтчбек Opel Astra – минимальная комплектация упала в цене на 1,6%, а «максималка» стала доступнее на 9,4%. Аналогично изменились цены на разные комплектации и у Subaru Legacy (-6,4% и -7,8% соответственно). Кроме этого, подешевели «в базе» Tagaz LC100 Master (-4,3%) и Suzuki Splash (-10,9%).

Ценовым изменениям подвергся модельный ряд Audi. Модель ТТ подорожала в среднем на 1,5%, как и А3, минимальная комплектация которой прибавила в цене на столько же. Также увеличились цены на минимальную и максимальную комплектации у модели Q7 (1,5% и 1,3% соответственно). Q5 «в базе» стал доступнее на 8,7%, а А 6 – на 9,1% дороже в «максималке».

Подорожали автомобили Cadillac, при этом новое поколение модели CTS стало дороже в среднем на 40%. То же самое относится и к новому Volkswagen Phaeton, который стал дороже как минимум в полтора раза.

За счет выпуска полноприводной комплектации Chery Tiggo максимальная стоимость этого авто стала выше на 17,5%, зато в базовом исполнении модель стала доступнее на 4,7%. При этом в обеих комплектациях подешевела другая модель китайского производителя – QQ6 (-3,5% и -2,6% соответственно).

В декабре на рынок вышел новый Chevrolet Spark, который стал на 25,6% дороже в минимальном оснащении и на 13,4% - в максимальной комплектации.

Базовая комплектация Epica стала дешевле на 5%, а седан Lacetti – на 12,1%, но уже в топовой комплектации. Изменения цен коснулись и Cruze – минимальная комплектация стала доступнее на 1,3%, а «максималка» подорожала на 0,7%.

Конец года традиционно характеризуется снижением цен и различного рода скидками, которые автопроизводители предлагают потенциальным покупателям. Уходящий год не стал исключением – автомобили Citroen, Ford, KIA предлагаются со значительными скидками. В добавок модели элитного класса (Mini, Porsche и Volvo) также упали в цене по некоторым комплектациям.

Среди российских марок ценовых колебаний не наблюдается, разве что LADA 4х4 существенно прибавила в цене за счет возникшего дефицита на 5-дверную версию. Теперь этот автомобиль можно приобрести за 340 – 350 тысяч рублей.

Предлагаем вам обзор ценовой политики компаний, работающих на российском рынке, с учетом акций и специальных предложений. Обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств.

Citroen

На автомобили Citroen, выпущенные в 2010 году, как и в прошлом месяце, действуют серьезные скидки. Модель С1 можно приобрести со скидкой от 10000 до 30000 рублей в зависимости от комплектации, а С3 – от 49000 до 69000 рублей, С4 – от 51000 до 80000 рублей. На покупку Citroen C3 Picasso и Berlingo First предоставляется скидка в 30000 рублей, New Berlingo – 20000 рублей, а С4 Picasso и С4 Grand Picasso – 90000 рублей. Т акже скидка в 60000 рублей действует на отдельные комплектации модели С5 в кузовах «седан» и «универсал».

Dodge

Модель D odge Journey по-прежнему можно приобрести по сниженной цене. Комплектация SE 2,4 4A продается со скидкой 2000 USD, а R/T 2,7 6A стоит дешевле на 2500 USD. Б лагодаря этому при покупке данного автомобиля можно сэкономить от 62000 до 77500 рублей.

Ford

Продолжает действовать специальное предложение, благодаря которому приобретение различных автомобилей Ford становится заметно выгоднее. Так, скидка на модель Fiesta составляет от 20000 до 25000 рублей, на Focus – от 30000 до 70000 рублей, на Mondeo – от 60000 до 120000 рублей, на Ranger, Tourneo Connect и Transit Connect – 80000 рублей.

Jeep

На модели Jeep Liberty и Jeep Cherokee, как и в ноябре, предоставляется скидка 1800 USD и 5500 USD соответственно. В рублевом эквиваленте это соответствует 55 800 руб. и 170 500 руб.

KIA

На автомобили KIA действует спецпредложение, благодаря которому некоторые модели можно приобрести со скидкой. Например, покупая модель Picanto, можно сэкономить 30000 рублей, а автомобиль Rio обойдется на 40000 рублей дешевле. Скидка на автомобили Сee"d составляет 50000 рублей, а на Pro Сee"d – от 20000 до 30000 рублей в зависимости от комплектации. Покупка модели Cerato в декабре выгоднее на 40000 рублей. Новый Sorento можно купить на 20000 рублей дешевле.

Mitsubishi

Японская компания Mitsubishi предлагает значительные скидки на модель Lancer Evo. В зависимости от комплектации автомобиль можно приобрести по цене от 1 499 000 до 1 799 000 рублей, сэкономив в итоге от 351 000 до 448 000 рублей.

Opel

В декабре можно приобрести автомобиль Astra в кузове «седан» по специальной цене – 559 900 рублей. К тому же компания Opel предлагает на выбор ряд выгодных предложений, в том числе специальные цены на новые автомобили (выгода при покупке может составить от 15 000 до 70 000 рублей в зависимости от модели) и выгодное кредитное предложение (при покупке автомобиля в кредит у банков-партнеров его стоимость снижается на сумму от 21 000 до 90 000 рублей в зависимости от модели, что позволяет компенсировать процент, уплачиваемый банку по кредитному договору). В добавок при покупке автомобиля можно воспользоваться специальной ценой, чтобы полностью или частично компенсировать стоимость полиса КАСКО, либо получить в подарок комплект зимних колес в сборе, или пройти сервисное обслуживание по фиксированным ценам.

Peugeot

На автомобили Peugeot производства 2010 года действует специальное предложение. Модель Peugeot 107 можно приобрести со скидкой 10 000 рублей, а 207-я модель обойдется на 20000 рублей дешевле. На покупку Peugeot 308 распространяется скидка от 20 000 до 70 000 рублей в зависимости от выбранной комплектации. Модель 407 в кузове «седан» стоит на 137900 рублей дешевле, а в кузове «купе» - на 60 000 рублей. Линейка коммерческих автомобилей Partner стала доступнее на 30000 рублей, а Boxer – на 50 000 – 70 000 рублей в зависимости от модификации. Кроссовер 4007 до конца года можно приобрести со скидкой 200 000 рублей.

Ежемесячный обзор, № 11(23) – 2010