АВТОВАЗ прекратил продажи битопливных универсалов LADA Largus

АВТОВАЗ прекратил продажи самых экономичных LADA Largus – с официального сайта марки исчезли двутопливные универсалы Largus CNG и Largus Cross CNG. Как пояснили порталу «Лада.Онлайн» в пресс-службе АВТОВАЗа, это связано с отсутствием таких автомобилей на складе. В то же время метановые седаны LADA Vesta CNG, которые пользуются бОльшей популярностью у клиентов, остаются в наличии. Возможные сроки возвращения битопливных универсалов Largus CNG в модельную линейку на АВТОВАЗе не раскрывают.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ уже практиковал кратковременную приостановку выпуска метановых автомобилей – год назад Vesta CNG и Largus CNG не выпускались несколько месяцев из-за прекращения программы господдержки EcoGAZ.

Напомним, что первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG, выведенная на рынок в июле 2017 года. Универсал LADA Largus CNG расширил гамму газомоторных LADA в апреле 2019-го. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства LADA Largus. Все LADA Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем LADA объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке LADA Largus CNG обладает запасом хода более 1000 км. Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.

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