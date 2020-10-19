Рынок новых электрокаров в сентябре вырос в 4 раза!

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что в первый осенний месяц 2020 года жители России купили 91 новый электромобиль. Это в 4 раза больше, чем в прошлогоднем сентябре. Таким образом, рынок новых электрокаров растет третий месяц подряд (в июле он прибавил 17%, в августе – 62%).

Как отмечают эксперты агентства, столь существенным ростом сегмент электромобилей обязан новой модели – Audi e-tron. Около 30% рынка пришлась именно на этот кроссовер. В количественном выражении это составляет 27 единиц.

По 20 купленных электромобилей – это Nissan Leaf и Tesla Model 3. Еще 10 экземпляров – это кроссоверы Tesla Model X, которые оказались чуть популярнее Jaguar I-Pace (9 шт.). Также в прошлом месяце жители нашей страны приобрели три электрокара Tesla Model S и по одному Hyundai Ioniq и Renault Twizy.

Что касается региональной структуры рынка новых электромобилей, то почти половина (49%) таких транспортных средств пришлась на Москву (26 шт.), Санкт-Петербург (11 шт.) и Московскую область (8 шт.). В Челябинской области было куплено 4 электрокара, в Новосибирской – 3. В 8-ми субъектах РФ местные жители купили по два электромобиля, а в 23-х – по одному.

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2020 года объем российского рынка новых электрокаров составил 341 экземпляр, что на 31% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Какие еще электрокары можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».