Geely представляет в России новый купе-кроссовер Tugella

Компания Geely представляет на российском рынке новый премиальный купе-кроссовер Tugella, который будет доступен для заказа у дилеров с 16 ноября. Подробнее о спецификациях и ценах будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба китайской марки.

В основу кроссовера Tugella легла модульная платформа CMA, разработанная Geely в тесном сотрудничестве с инженерами Volvo. При колесной базе 2700 мм габариты нового купеобразного кроссовера составляют 4605 x 1878 x 1643 мм. Объем багажного отсека составляет 326 л, а при сложенных задних креслах – 1077 л.

Что касается интерьера Geely Tugella, асимметричная передняя панель с графическим дисплеем мультимедийно-развлекательного центра ориентирована на водителя, а многослойная структура центральной консоли перекликается с атмосферной подсветкой салона, регулирующейся в зависимости от индивидуальных предпочтений. Черная окантовка панелей интерьера, включая воздуховоды и джойстик селектора коробки передач, указывает на премиальность и спортивные повадки автомобиля.

На российском рынке Geely Tugella получит мощный 2,0-литровый турбированный мотор, сопряженный с гидромеханическим 8-диапазонным «автоматом».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021-го на российском рынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro, производство которого будет налажено на белорусском заводе «БелДжи».

По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Geely реализовали 9741 автомобиль, что на 54% больше по сравнению с прошлым годом. Самой продаваемой моделью Geely в нашей стране остается флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи с начала года составили 4937 машин. Кроме того, популярностью у российских покупателей пользуется и новый компактный кроссовер Geely Coolray, который показал успешный старт продаж, а число предзаказов по-прежнему остается высоким.

Напомним, что эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в отдельном исследовании оценили отношение российских автовладельцев к китайским автомобилям, их предпочтения и тенденции в этом сегменте россйиского рынка. Результаты нашли отражение в отчете: «Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка».