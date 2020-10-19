УАЗ запускает сервис аренды автомобилей

Ульяновский автозавод запускает онлайн-сервис прямой аренды автомобилей, который позволит клиентам взять в аренду внедорожник УАЗ «Патриот» на срок до 28 дней.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, все автомобили оснащены автоматической коробкой передач, представлены в топовой комплектации и полностью застрахованы. Срок аренды варьирует от одного уикенда до 28 дней, ограничений по пробегу нет, стоимость начинается от 10 тыс. рублей. Обязательны лишь наличие действующего водительского удостоверения, возраст от 25 лет и стаж вождения от 3 лет.

Резервируется машина на странице uaz.ru/journey/rent – достаточно выбрать тип тарифа, желаемые даты использования и заполнить онлайн-заявку. В течение суток с клиентом связывается менеджер для подтверждения наличия свободного автомобиля. При отсутствии такового претенденту предлагаются альтернативные по срокам варианты. Доступный для аренды УАЗ «Патриот» с АКПП потребуется забрать в дилерском центре УАЗ «Торгмаш» (МКАД, 88 км), предварительно совершив онлайн-оплату по присланной на электронную почту ссылке и подписав договор.

Одним из первопроходцев услуги «Автомобиль по подписке» на российском рынке была корейская Hyundai. Недавно компания подвела итоги первого года работы в данном направлении. Их можно посмотреть здесь >>>