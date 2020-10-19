Mitsubishi представила рестайлинговый Eclipse Cross | АВТОСТАТ

Mitsubishi представила рестайлинговый Eclipse Cross

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Mitsubishi представила рестайлинговый Eclipse Cross

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Mitsubishi представила рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross, который дебютировал осенью 2017 года. Сперва новинка появится на рынке Австралии и Новой Зеландии (ноябрь 2020 года), а в первом квартале 2021 года выйдет в США.

Как пишет портал Авто Mail.ru, дизайн передней части кроссовера Eclipse Cross выполнен в соответствии с концепцией Mitsubishi Dynamic Shield. Кроссовер получил черную решетку радиатора, новые бамперы и узкие фары. Сзади в Mitsubishi переработали пятую дверь и изменили положение стекла, чтобы улучшить обзорность, а также обновили фонари. В ходе рестайлинга в Mitsubishi отказались от оригинальной световой планки, которая проходит через всю ширину пятой двери.

Внутри Eclipse Cross получил черный интерьер с серебряными вставками и светло-серые кожаные сиденья. В стандартную комплектацию войдет улучшенная мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, который переместили ближе к водителю и переднему пассажиру и снабдили его физическими переключателями.

Мотор остался прежним – это 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с вариатором. Автомобиль предлагается как с передним, так и с полным приводом. Также у купе-кроссовера появится электрическая гибридная версия с возможностью подзарядки. Эта модель станет вторым Mitsubishi PHEV после Outlander.

Напомним, компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стартовал на российском рынке в апреле 2018 года. Стоимость модели составляет от 2 млн 050 тыс. рублей до 2 млн 396 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross на российском рынке составили 1057 автомобилей (-21%).

Статистику по продажам других моделей и марок на российском рынке за 9 месяцев - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года можно посмотреть в нашем ежемесячном «Обзоре рынка легковых автомобилей».  Сравнить по комплектациям и цене рестайлинговый Mitsubishi Eclipse Cross с аналогами, продающимися в России - можно с помощью нашего калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки mitsubishi mitsubishi eclipse cross

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