В сентябре сильнее всего выросли покупки 9-летних автомобилей

Значительный рост вторичного рынка в сентябре (+24%) отчасти связан с повышенным спросом на автомобили, возраст которых составил 9 лет. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев возрастную структура рынка легковых машин с пробегом за первый месяц осени.

Так, в сентябре россиянами было куплено 9-летних автомобилей на 72% больше, чем год назад. Кроме этого, заметным спросом пользовались и машины в возрасте 8 лет (+37%). Как отмечают эксперты, в 2011 – 2013 годах продажи новых автомобилей в РФ были на пике, поэтому на вторичном рынке можно встретить немало экземпляров, купленных в тот период.

Из относительно «свежих» в прошлом месяце выстрелили 3-летние (+42%) и 2-летние (+30%) машины. Также рост выше, чем в среднем по рынку, продемонстрировали автомобили возрастом 10 лет и старше (+26%). В остальных категориях этот показатель был ниже среднерыночного. А к примеру, покупки 5-летних машин и в возрасте до 1 года даже снизились – на 8%.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: «ААА моторс»