Rolls-Royce назвал российскую стоимость нового Ghost

Компания Rolls-Royce представила в России седан Ghost нового поколения. Цены на автомобиль начинаются от 23 млн рублей, а его длиннобазная версия Extended обойдется минимум в 25 млн рублей.

Как пишет портал Autonews.ru, в отличие от предшественника, базировавшегося на платформе BMW 7-Series, новый Ghost построен на собственном алюминиевом шасси Architecture of Luxury, которое уже используется на моделях Phantom и Cullinan. Седан после смены поколения прибавил в габаритах: длина Ghost составляет 5546 мм (+89 мм), а ширина – 2148 мм (+30 мм). Размер колесной базы остался прежним – 3295 мм.

В движение автомобиль приводит 6,75-литровый двигатель с двумя турбинами, развивающий 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач компании ZF. Седан, масса которого составляет примерно 2,5 тонны, способен ускоряться с места до «сотни» за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

Новый Rolls-Royce Ghost получил систему полного привода и полноуправляемое шасси с поворачивающимися под небольшим углом задними колесами, что увеличивает маневренность на малых скоростях и стабильность – на высоких.

Одним из главных внешних стилистических элементов стала подсвечиваемая радиаторная решетка. В салоне на передней панели появилась светящаяся надпись «Ghost», окруженная 850 яркими элементами в виде звездного неба.

В оснащение автомобиля, в частности, входят сенсорные дисплеи мультимедиа для задних пассажиров, холодильник для шампанского с несколькими режимами работы, а также кресла как в бизнес-джетах.

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