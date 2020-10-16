Кроссоверы Mercedes-Benz GLE попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 10 кроссоверов Mercedes-Benz GLE, изготовленных с мая по июль 2019 года. Причина отзыва: уплотнение штока поршня в амортизаторах может не соответствовать требованиям к усталостной прочности, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будут заменены амортизаторы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, накануне компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 92 автомобилей Mercedes-Benz A-Класс, B-Класс и CLA, изготовленных с октября по декабрь 2019 года. Причина отзыва: подводящий маслопровод турбокомпрессора может быть негерметичен. На всех автомобилях подводящий маслопровод турбокомпрессора должен быть проверен и, при необходимости, заменен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: AutoWP.ru