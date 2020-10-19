Удлиненный фургон на базе LADA Granta появился в продаже

Компания «Промтех» из Нижнего Новгорода начала продажи нового фургона, построенного на базе LADA Granta. Новинка, представляющая собой удлиненную и переоформленную версию грузовичка Granta ВИС-2349, получила название Prima.

Как пишет портал Motor.ru, легкие грузовики появились в продаже в трех модификациях, каждая из которых имеет три версии полезного объема – Standart, Long и Maxi. Рефрижератор оснащается кузовом объемом 4,9, 5,3 или 6,7 куб.м, промтоварный – 4,8 или 5,2 или 6,6 куб.м, а евротент - 4,9 или 5,3 или 6,7 куб.м. Стоимость евротента LADA Granta Prima составляет 987,9 тыс. рублей, промтоварного фургона – 999,9 тыс. рублей, а рефрижератора – 1 млн 179 тыс. 900 рублей.

От фургона ВИС-2349 LADA Granta Prima отличается кузовом, растянутым в области колесного свеса, новым обвесом, создающим видимость единой платформы, и обтекателем. Грузоподъемность Prima варьируется от 700 кг у рефрижератора до 900 кг у промтоварного и евротента. Для сравнения, грузоподъемность ВИС-2349 составляет 780 кг.

Автомобиль оснащен задней пневмоподвеской с возможностью регулирования клиренса и жесткости, а также выравнивания при загрузке. Под капотом Prima установлен стандартный восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 87 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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