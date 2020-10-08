Mercedes-Benz откажется от механических коробок передач

Компания Mercedes-Benz полностью откажется от механических коробок передач на легковых моделях, а также значительно сократит номенклатуру двигателей внутреннего сгорания и разнообразие платформ. Об этом в интервью британскому Autocar рассказал руководитель исследований и разработок компании Маркус Шефер.

В США последний Mercedes с "механикой" перестали продавать еще в 2015-м - это был спортродстер SLK, поэтому в первую очередь утверждение Шефера касается рынка Евросоюза, где компания еще предлагает такие модификации, пишет "Российская газета".

Стоит отметить, что за последние годы продажи Mercedes-Benz в модификациях с механической коробкой передач резко упали - покупатели все чаще предпочитают автоматические трансмиссии, поэтому вкладываться в разработку новых МКП бессмысленно.

Сокращение расходов Mercedes-Benz необходимо для того, чтобы увеличить инвестиции в чистые электромобили. Напомним, ранее штутгартский автопроизводитель принял новую стратегию сокращения расходов, которая предполагает урезание постоянных издержек к 2025 году на 20% относительно 2019 года. Также на 20% планируется сократить расходы на перспективные проекты.

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