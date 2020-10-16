ТОП-5 петербургского авторынка: «корейцы», «немцы», «Веста»

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели итоги рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за сентябрь и 9 месяцев 2020 года. Как выяснилось, в пятерке лидеров здесь находятся корейские и немецкие модели, компанию которым составляет LADA Vesta.
Так, в сентябре наибольшее предпочтения петербуржцы отдали кроссоверу Hyundai Creta, который разошелся тиражом в 467 единиц. Второе место поделили между собой Hyundai Solaris и KIA Rio, результат которых составил по 414 купленных экземпляров. В ТОП-5 здесь также попали Volkswagen Polo (333 шт.) и LADA Vesta (257 шт.). Всего же в первый осенний месяц жители Северной столицы приобрели 8,1 тыс. новых легковых автомобилей.
Если рассматривать итоги 9 месяцев, то за этот период самым популярным новым автомобилем в Питере оказывается Volkswagen Polo. С января по сентябрь его обладателями стали 3025 петербуржцев. Далее следуют три «корейца»: Hyundai Creta (2888 шт.), KIA Rio (2609 шт.) и Hyundai Solaris (2048 шт.). А замыкает пятерку лидеров местного рынка на этот раз «немец» – кроссовер Volkswagen Tiguan (2018 шт.). Отметим также, что в январе – сентябре жители Санкт-Петербурга купили около 59 тыс. новых легковых машин.
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Фотографии предоставлены автопроизводителями