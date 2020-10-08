Электромобили к 2045 году займут более 16% мирового автопарка

Доля электромобилей в общем количестве машин (включая автомобили с гибридным двигателем) в мире вырастет к 2045 году до 16,5%, говорится в ежегодном обзоре ОПЕК – World Oil Outlook 2020. Общее количество электромобилей к 2045 году, по оценке ОПЕК, достигнет 430 млн штук (при общем числе автомобилей в 2,6 млрд штук), пишет агентство RNS.

«Из 2,6 млрд автомобилей на дорогах к 2045 году около 430 млн будут электромобилями... Доля электромобилей, согласно прогнозу, достигнет около 5% в 2030 году, 13% в 2040 году и более 16% в 2045 году», – говорится в обзоре.

ОПЕК указывает, что к 2030 году количество электромобилей в мире превысит количество автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Общий мировой автопарк, по оценке ОПЕК, в период между 2019 и 2045 годами вырастет более чем на 1,2 млрд штук, достигнув 2,6 млрд автомобилей, говорится в обзоре. Годом ранее организация оценивала долю электромобилей к 2040 году в 13%.

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