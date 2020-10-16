Skoda дополнила оснащение своих бестселлеров в России

Компания Skoda Auto Россия расширяет списки оснащения трех моделей 2021 модельного года, а именно – лифтбека Rapid, а также кроссоверов Karoq и Kodiaq.

Так, новый Skoda Rapid получил цифровую приборную панель, а компактный кроссовер Karoq – дополнительный разъем USB-C в зеркале заднего вида и возможность выбора обивки салона во всех комплектациях. Внедорожник Kodiaq теперь оснащается адаптивной подвеской DCC и разъемом USB-C, сообщает пресс-служба чешской марки.

По итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Skoda реализовали 65163 автомобиля, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 4,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения. Начальная цена для базовой версии Active Plus 1.6 MPI с механической 5-ступенчатой коробкой передач составит 1 млн 338 тыс. рублей. Первым в России появится более мощный вариант с двигателем 1.4 TSI/150 л.с. стоимостью от 1 млн 398 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».