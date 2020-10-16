Dacia представила самый доступный электрокар в Европе

Компания Dacia, принадлежащая автоконцерну Renault, представила серийную версию компактного кроссовера Spring Electric – первого в истории румынского бренда автомобиля с электрической силовой установкой. Новинка войдет в список наиболее доступных электрокаров на европейском рынке.

Как сообщает портал Autonews.ru, европейские продажи Dacia Spring Electric стартуют весной 2021 года. По предварительным данным, цены на базовую версию не превысят 10 тыс. евро.

Автомобиль разделил основные узлы и агрегаты с маленьким кроссовером Renault City K-ZE, который уже продается в Китае. Габаритная длина Spring Electric составила 3734 мм, ширина – 1622 мм (без учета внешних зеркал), высота – 1516 мм, а размер колесной базы равен 2423 мм. Дорожный просвет составил 150 мм.

В движение электрокар приводит компактный мотор, выдающий 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, питающийся от литий-ионного аккумулятора на 26,8 киловатт-часа. Максимальная скорость автомобиля составила 125 км/ч, а заявленный запас хода равен 225 км. При этом для модели предусмотрен специальный режим «Eco», увеличивающий максимальный пробег автомобиля на 10%. При его активации отдача двигателя будет снижена до 31 л.с., а максимальную скорость ограничат 100 км/ч. На полную подзарядку батарей от обычной домашней розетки уйдет около 14 часов, а при использовании специальной системы Wallbox – менее 5 часов.

В стандартное оснащение автомобиля входит электрический усилитель руля, центральный замок с дистанционным управлением и электрические стеклоподъемники всех дверей. В качестве опции, например, доступен кондиционер и мультимедийный комплекс с семидюймовым дисплеем, навигатором, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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