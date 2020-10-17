За первую половину октября 15 марок изменили цены на автомобили

Автопроизводители продолжают корректировать цены на продукцию, и 15 марок, официально представленных на российском рынке, в первой половине октября* обновили прайс-листы на свои модели. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен на новые легковые автомобили.

Так, подорожал почти весь модельный ряд у отечественной марки LADA (на 0,8 – 2,9%), а также обе модели Datsun (на 2,1 – 2,9%). Кроме того, выросли цены на всю продуктовую линейку у японских Nissan (на 0,3 – 4,4%), Subaru (на 0,7 – 1,5%) и Suzuki (на 1,0 – 1,5%).

Из массовых брендов отметим те, что переписали в сторону удорожания прайс-листы для большинства моделей. Так поступили Chery (на 1,2 – 3,3%), Hyundai (на 0,4 – 1,6%) и Mazda (на 0,8 – 1,1%).

Ценовую прибавку получили также отдельные модели у Citroen (C5 Aircross на 1,2 – 1,3%), Haval (F7 и F7x на 0,6 – 1,7%), Honda (Pilot на 5,0 – 6,6%) и Opel (Zafira Life на 1,6 – 1,9%).

В премиальном сегменте два бренда повысили цены на большую часть модельного ряда – Infiniti (на 0,6 – 1,4%) и Mercedes-Benz (на 1,9 – 10,4%).

Выбивается из общей картины китайский Geely. Два его кроссовера, Atlas и Coolray, подорожали на 0,6 – 1,3%, а вот новый компактный Geely GS, продажи которого стартовали в августе, стал доступнее на существенные 8,7 – 15,4%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 октября 2020 года

Фото: pixabay.com