Европейский авторынок в сентябре показал рост впервые с начала года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 1,1% и составили 1 млн 300 тыс. 048 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительный результат зафиксирован впервые с начала года. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 567 тыс. 920 единиц (-29,3%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 125829 машин (+6,5%). Второе место сохраняет Mercedes-Benz с показателем 85273 автомобиля (-5,2%). Третью строчку занимает Renault, реализовавшая 83991 машину (-1,3%). Замыкают пятерку лидеров Ford (79433 шт., -4,5%) и Peugeot (76117 шт., +3,4%).

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных российских дилеров.