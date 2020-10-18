Авторынок Германии в сентябре вырос на 8,4% и составил 265227 машин. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительный результат обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года. В то же время заказы на новые автомобили в сентябре увеличились на 4%. По итогам девяти месяцев 2020 года их реализация в Германии составила 2 млн 041 тыс. 831 единицу (-25,5%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в сентябре реализовал 40398 машин (+1,6%). На втором месте идет Mercedes-Benz, увеличивший продажи на 1,9% до 27360 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 20267 автомобилей (+1,9%). Замыкают пятерку лидеров Ford (18696 шт., -0,8%) и Skoda (18152 шт., +29,6%).

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