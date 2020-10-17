Мировой авторынок в сентябре вышел «в плюс»

Мировой авторынок в сентябре увеличился на 0,5% до 7 млн 647 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам девяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 54 млн единиц (-19,4%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в сентябре остается Китай с показателем 2 млн 487 тыс. машин, что на 9,3% выше показателя годичной давности. Как отмечается, положительная динамика наблюдается пятый месяц подряд, чему отчасти способствовали опасения второй волны коронавируса со стороны потребителей. В Америке было реализовано 1 млн 337 тыс. автомобилей – на 4,4% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в сентябре составили 1 млн 367 тыс. машин (+1,3%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 19,7% до 393,3 тыс. единиц. При этом российский авторынок показал небольшой рост в 3,4%, в то время как в Турции он составил более 100%.

В Южной Америке местные дилеры продали 231,5 тыс. автомобилей, что на 10,4% меньше по сравнению с сентябрем прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (463,4 тыс. шт., -14,4%), Канаду (173,5 тыс. шт., +3%) и Корею (159,1 тыс. шт., +21,5%).

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