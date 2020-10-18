KIA в сентябре снизила корпоративные продажи в России на 14%

Корпоративные продажи KIA в сентябре составили 2416 автомобилей, что на 14% меньше по сравнению с показателем годичной давности. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 12% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За девять месяцев 2020 года корпоративным клиентам было реализовано 19135 машин (-17%), сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 20402 автомобиля – это на 6% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2020 года в России было продано 139477 автомобилей KIA, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 12,7% против 13,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте Цена Авто в разделе «Дилеры».