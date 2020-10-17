Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России на 12%

Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 10674 автомобиля – на 12% больше, чем год назад. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России снизились на 7% и составили 70870 машин. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,5% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается Polo – на этой модели в сентябре остановили свой выбор 6020 покупателей (+12%). Напомним, в июне в продажу поступил Polo нового поколения, который представлен теперь в кузове «лифтбек». На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3626 реализованных автомобилей, что на 14% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen представила новый Tiguan для российского рынка. Новинка будет доступна в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line. Цены и сроки поставок будут известны позже.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».