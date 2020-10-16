Скачок вторичного рынка в сентябре обеспечили кроссоверы и внедорожники

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в сентябре рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 24%. Разбираясь в причинах столь серьезного роста, они выяснили, что больше всего рост затронул сегмент SUV.

Так, в первый месяц осени россияне купили 140 тысяч кроссоверов и внедорожников с пробегом. Это на 36% больше, чем в сентябре 2019 года. Как отмечают эксперты, все остальные сегменты вторичного рынка тоже прибавили, но меньше, чем SUV.

Например, покупки подержанных минивэнов и компактвэнов (MPV) увеличились на 29%, пикапов – на 24%. Крупнейший сегмент вторичного рынка – В – вырос на 19%, а жители нашей страны приобрели 202 тысячи таких машин с пробегом. Еще один довольно значительный сегмент – С, который по объемам уступает лишь B и SUV, в сентябре показал рост на 23% (до 103 тыс. шт.).

Напомним, что вторичный рынок в России рос на протяжении всего 3-го квартала, в сентябре показав максимальный результат (+24% до 565 тыс. шт.).

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Фото: toyota.ru