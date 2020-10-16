Новый спорткар Ferrari Roma доступен для заказа в России

Российские дилеры Ferrari начали прием заказов на новый спорткар Ferrari Roma. Стоимость новинки составляет от 17,5 млн рублей. По данным портала Wroom.ru, машин в наличии у российских дилеров пока нет, автомобиль поставляют только под заказ.

Спорткар, названный в честь столицы Италии, построен на той же платформе, что и кабриолет Portofino: двигатель размещен спереди, но смещен в пределы колесной базы, ведущие колеса – задние. Купе имеет оригинальный дизайн с необычным оформлением передней части и сдвоенными блоками задних фонарей.

Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором V8 3.9, развивающим 620 л.с., и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач. По данным автопроизводителя, Ferrari Roma способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Конкурентами нового итальянского спорткара можно считать купе Aston Martin Vantage мощностью 510 л.с. или Mercedes-AMG GT мощностью 585 л.с.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: AutoWP.ru