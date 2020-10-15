Haval привезет в Россию пять новых моделей

Компания Haval в ближайшие три года планирует вывести на российский рынок пять новых моделей, чтобы стать SUV-брендом номер один в России. Об этом заявил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, не раскрыв названия новинок.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в последнее время на заводе российском Haval были замечены кроссовер Wey VV6 и пикап Great Wall Pao. А Haval H6 третьего поколения и вовсе «засветился» на конвейере тульского предприятия. Кроме того, еще в начале года российским дилерам показали концептуальный кроссовер Concept H, который на недавнем автосалоне в Пекине был представлен как серийный автомобиль First Love. Считается, что это наследник ушедшего с российского рынка компактного H2.

Между тем, уже в этом году компания Haval намерена реализовать в России 15 тыс. автомобилей. А к 2025 году объем продаж китайской марки в нашей стране должен вырасти в 10 раз, то есть, до уровня таких лидеров рынка как KIA и Hyundai.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 11647 автомобилей, что на 66% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Напомним, в сентябре компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» 25 сентября подписала специнвестконтракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7000 баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции составят 42,4 млрд рублей.

В каких городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».