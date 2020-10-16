Производство грузовиков в сентябре осталось на прошлогоднем уровне

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 91,4 тыс. единиц, что на 16,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, гласят данные Росстата. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14,5 тыс. грузовиков – это на 0,2% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калужский завод Volvo Trucks в сентябре начал производство новой линейки тяжелых грузовых автомобилей моделей Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX, которая до апреля 2021 года будет выпускаться параллельно с текущей классической гаммой. Кроме того, автозавод «Урал» запустил конвейерную сборку нового четырехосного автомобиля «Урал-9593» с колесной формулой 8х8 полной массой до 44 т.

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