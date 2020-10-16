Выпуск легковых машин в сентябре увеличился на 6%

По данным Росстата, за девять месяцев 2020 года с российских конвейеров сошло 848 тыс. легковых автомобилей, что на 25,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено 142 тыс. машин – это на 5,7% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что петербургский завод Hyundai в прошлом месяце начал производство обновленного седана KIA Rio. На предприятии «ЛАДА Ижевск» стартовал выпуск седанов и универсалов LADA Vesta Cross в новой специальной серии [BLACK]. А калининградский «Автотор» запустил сборку нового рамного внедорожника KIA Mohave.

Тульский завод Haval запустил вторую смену сборочных линий рамных внедорожников Haval H5 и H9. А на АВТОВАЗе в связи ростом заказов в сентябре введены дополнительные рабочие смены. Добавим также, что с конвейера АВТОВАЗа сошел 30-миллионный автомобиль LADA с момента запуска производства в апреле 1970 года. Кроме того, завод «ПСМА Рус» выпустил 200-тысячный автомобиль марки Mitsubishi с момента начала локального производства в ноябре 2012 года.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.