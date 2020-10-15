KIA Rio vs Volkswagen Polo: «битва» за Москву

Так, по данным агентства, в сентябре москвичи приобрели 831 автомобиль KIA Rio и 825 – Volkswagen Polo. Результат ближайшего преследователя – кроссовера Hyundai Creta – 706 купленных машин. Немного отстал от него Nissan Qashqai (684 шт.), а замкнула пятерку лидеров Skoda Octavia (512 шт.). Всего же в первый месяц осени столичные жители стали обладателями примерно 16 тысяч новых легковых автомобилей.

Жители российской столицы при покупке новых автомобилей отдают наибольшие предпочтения двум моделям – KIA Rio и Volkswagen Polo. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследуя московский авторынок по итогам сентября, пришли к выводу, что эти модели идут, что называется, «ноздря в ноздрю».

Не менее любопытен и тот факт, что по итогам 9 месяцев в лидерах московского авторынка находятся те же модели. Только на этот раз первенство принадлежит Volkswagen Polo (6075 шт.), который чуть опережает KIA Rio (6054 шт.). Далее тоже располагаются Hyundai Creta и Nissan Qashqai (5528 и 4879 шт. соответственно), а на пятой позиции – кроссовер Volkswagen Tiguan (4107 шт.). Объем всего рынка за этот период превысил 135 тысяч единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по всей видимости, именно KIA Rio и Volkswagen Polo опять разыграют между собой звание лидера столичного авторынка в 2020 году. Напомним, что в 2019-м лучшим тут был Volkswagen Polo, а в 2018 – 2017 годах – KIA Rio. Осталось еще три месяца, тогда и будет понятно, кто победит в «битве» за Москву.

Добавим, что найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фотографии предоставлены автопроизводителями