Российских водителей в 2021 году ждут изменения в ПДД

Минтранс РФ представил новый проект поправок к ПДД, предусматривающий новые правила тонировки и соблюдения скоростного режима. Также проект регламентирует запреты и штрафы за стоянку на «островках безопасности», сообщает портал Autonews.ru.

Помимо этого, в проекте содержится обновленный перечень запрещающих движение автомобиля неисправностей, который увеличился в десять раз. Так, сотрудникам ГИБДД с принятием первого пакета поправок разрешат штрафовать водителей за использование несезонных шин, неисправную АБС, течь из двигателя и множество других неисправностей. Изменения в ПДД должны выступить в силу с 1 июня 2021 года.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет. Среди машин иностранных брендов самый «молодой» парк имеют китайские (8 лет), чуть выше он у корейских автомобилей (8,2 года). Средний возраст машин европейских брендов составляет уже 11 лет. У американских машин этот показатель еще больше – около 12 лет. Самые же возрастные среди иномарок – японские, результат которых достигает 14 лет.

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