Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России | АВТОСТАТ

Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России

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Mercedes-Benz вновь отзывает автомобили в России

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Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 92 автомобилей Mercedes-Benz A-Класс, B-Класс и CLA, изготовленных с октября по декабрь 2019 года. Причина отзыва: подводящий маслопровод турбокомпрессора может быть негерметичен, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях подводящий маслопровод турбокомпрессора будет проверен и, при необходимости, заменен. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее на этой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 204 автомобилей Mercedes-Benz Vito, реализованных с августа 2019-го по февраль 2020 года. Причиной отзыва стали установленные передние бамперы, которые не соответствуют законодательным требованиям по защите. Все автомобили должны быть дооборудованы требуемой усиленной облицовкой в нижней части переднего бампера.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки mercedes-benz

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