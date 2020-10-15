Haval расширяет дилерскую сеть в России

Компания «Хавейл Мотор Рус» продолжает активно развивать дилерскую сеть в России: с июля по сентябрь 2020 года открылись 9 новых официальных дилерских центров. На сегодняшний день дилерская сеть Haval в России насчитывает 92 официальных центра по продаже и обслуживанию автомобилей Haval. По сравнению с началом 2019 года количество официальных дилерских центров Haval выросло почти в три раза, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новые дилерские центры Haval открылись сразу в восьми городах России: в Москве (ГК «Автомир»), Химках (ГК «АвтоСпецЦентр»), Туле (ГК «КорсГрупп»), Нижнем Новгороде (ГК «Агат»), Новороссийске (ГК «Юг-Авто»), Краснодаре (ГК «Фреш» и «Юг-Авто»), Уфе (ГК «Башавтоком») и Новосибирске (ГК «Автолига»). География дилерской сети Haval охватывает почти всю Россию, включая Центральный, Южный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, а также Сибирский регионы. Таким образом, клиенты смогут приобрести новый автомобиль Haval у официального представителя и обслуживать в пределах своего региона.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 11647 автомобилей, что на 66% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Напомним, в сентябре компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» 25 сентября подписала специнвестконтракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России. Компания взяла обязательства по локализации ключевых компонентов: двигателя, коробки перемены передач, электронных блоков и систем управления автомобилем. Совокупная балльная оценка обязательств по освоению технологий в рамках реализации СПИК составляет более 7000 баллов, являясь самой высокой в отрасли. Инвестиции составят 42,4 млрд рублей,

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ - смотрита на сайте Цена Авто в разделе «Дилеры».