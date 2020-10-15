Россияне чаще всего покупают автомобили с пробегом японских марок

Как выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», жители нашей страны при покупке подержанных легковых автомобилей отдают предпочтение японским маркам. Отечественные машины – на втором месте, на третьем – немецкие.

Так, по данным агентства, за 9 месяцев 2020 года россияне приобрели 1 млн 111 тыс. легковых автомобилей с пробегом японских марок, что составляет 29% от общего объема вторичного рынка. При этом чаще всего среди таких «японцев» они покупают «тойоты» и «ниссаны».

С января по сентябрь отечественные машины на вторичном рынке разошлись тиражом в 983 тыс. единиц, что соответствует каждому четвертому перепроданному автомобилю. Естественно, что львиную долю тут занимают «лады», которые лидируют в марочном рейтинге всего рынка.

В тройку лидеров по предпочтениям подержанных автомобилей попали и немецкие бренды, рыночный показатель которых составил 510 тыс. штук. Немного уступают им б/у «корейцы» (502 тыс. шт.), а замыкают пятерку лидеров здесь «американцы» (330 тыс. шт.).

Также за 9 месяцев жители РФ покупали легковые автомобили с пробегом французских (209 тыс. шт.), чешских (82 тыс. шт.), китайских (59 тыс. шт.), британских (27 тыс. шт.), шведских (24 тыс. шт.) и прочих марок. Всего же, напомним, было куплено 3 млн 862 тыс. подержанных машин.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: toyota.ru