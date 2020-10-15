Эксперты объяснили скачок спроса на автомобили с пробегом в сентябре

Продажи автомобилей с пробегом растут в России третий месяц подряд, причем ситуация на вторичке отличается от рынка новых машин, который показывает более умеренную динамику. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 24,2% и составил почти 565 тыс. единиц.

Как отмечает директор по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антон Дёмкин, вторичный рынок демонстрирует рост только потому, что есть отложенный спрос и дефицит на новые автомобили. Ситуация на вторичном рынке отличается от рынка новых автомобилей тем, что на вторичном нет прямой зависимости от поставок на склады в краткосрочной перспективе и у него больше товарных возможностей.

В условиях нестабильного курса рубля россияне хотели сохранить свои сбережения, поэтому платить за новую машины цену выше запланированной могли себе позволить не все, что и объясняет увеличение востребованности автомобилей с пробегом, отмечает, в свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. По его мнению, рост спроса на автомобили с пробегом продолжится, однако в целом ситуация на рынке непростая и то, что люди несмотря на это продают свои автомобили, связанно, прежде всего, с финансовым аспектом – это, скорее, вынужденная мера.

«Тенденция последних месяцев показала, что во всех ценовых сегментах наблюдается устойчивый спрос. Конечно, традиционно эконом-сегмент наиболее востребован, по сравнению со средним и премиальным. Совсем скоро ситуация на рынке стабилизируются, и премиальное автомобили будут вновь пользоваться меньшим спросом. Но сейчас все автомобили одинаково востребованы, причин этому две: нехватка ассортимента и нестабильный курс валют», – резюмирует Денис Мигаль.

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