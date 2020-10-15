«Соллерс Форд» наладит выпуск дизельных двигателей для Ford Transit в России

Компания «Соллерс Форд» готовится перезапустить завод двигателей, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга». В планах предприятия – выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Серийное производство двигателей запланировано на 2023 год, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Компании «Соллерс Форд» одобрен льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 500 млн рублей на закупку дополнительного оборудования для механической обработки блоков цилиндровдизельных двигателей.

«В рамках стратегии максимальной локализации производства автомобилей Ford Transit в России было принято решение перезапустить завод для выпуска дизельных двигателей. Данный шаг позволит нам обеспечить стабильность бизнеса в текущих условиях и укрепит наши позиции важного игрока в российской автомобильной промышленности», – заявил президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и вдевяти типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).



Завод двигателей занимает площадь 42600 кв.м и расположен в непосредственной близости к заводу «Соллерс Форд». Напомним, производство двигателей Sigma 1.6 для легковых автомобилей стартовало на заводе в 2015 году и было приостановлено в 2019 году после реструктуризации компании. Завод стал первым подобным высокотехнологичным предприятием на территории России, автоматизация процессов производства которого составляла 95%.

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