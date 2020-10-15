Компания Jeep выпустила тысячный экземпляр бронированной версии внедорожника Grand Cherokee текущего поколения, которая выпускается на специальном предприятии в Мексике.

Как пишет портал Motor.ru, на европейском рынке бронированная модификация Jeep Grand Cherokee почти неизвестна, но в Латинской Америке защищенный внедорожник весьма популярен. Так, Jeep выпустил 1000 бронированных Grand Cherokee с уровнем баллистической защиты IIIA в соответствии с американским стандартом Национального института юстиции США NIJ. Внедорожник способен выдержать попадание пяти пуль из пистолета калибра .44 Magnum со стволом длиной не менее 5,5 дюйма и пять пуль из 9-миллиметрового пистолета-пулемета с длиной ствола не менее 9,5 дюймов.

Это относительно легкий уровень защиты, однако такое бронирование считается достаточным для предотвращения большинства нападений с огнестрельным оружием. Кузов Grand Cherokee усилен вставками из баллистической стали по периметру, моторный отсек и днище внедорожника защищены стальными пластинами от взрыва гранат, а стекла заменены прозрачным многослойным поливинилом толщиной 19 мм. Заодно Jeep получил усиленную подвеску и шины. Бронированный Jeep Grand Cherokee в Мексике стоит 1 млн 850 тыс. 900 песо – 6,7 млн рублей по нынешнему курсу.

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