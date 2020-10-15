Новый KIA Sorento поступил в продажу в России

Российские дилеры KIA сегодня начинают продажи нового флагманского кроссовера KIA Sorento четвертого поколения. Новинка предлагается в 8 комплектациях по цене от 2 млн 149 тыс. 900 до 3 млн 149 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

На российском рынке новый Sorento будет предлагаться с двумя силовыми установками: бензиновым двигателем 2.5 MPI (мощность 180 л. с. и крутящий момент 232 Нм) в сочетании с 6‑ступенчатой автоматической коробкой передач, а также дизельным мотором 2.2 CRDi (мощность 199 л. с. и крутящий момент 440 Нм), который агрегатируется с новой 8‑ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя мокрыми сцеплениями. С бензиновым двигателем кроссовер может иметь как передний привод, так и привод на все колеса, дизельные версии представлены только в полноприводном исполнении. Кроме того, кроссовер получит на старте продаж два варианта компоновки сидений – пятиместный и семиместный.

Уже в базовой комплектации нового Sorento установлены рефлекторные светодиодные фары. Улучшение аэродинамики обеспечивает спойлер на задней кромке крыши, к тому же в него интегрирована щетка заднего стеклоочистителя, которая не видна в тех случаях, когда стеклоочиститель выключен. В список стандартных опций безопасности входят антиблокировочная тормозная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), помощь при экстренном торможении (BAS) и предупреждение о нем (ESS), ассистент старта на подъеме (НАС), система помощи при спуске (DBS), интегрированная система активного управления (VSM), система курсовой устойчивости прицепа (TSA), контроль давления в шинах (TPMS), напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA).

Вне зависимости от комплектации предлагается широкий набор опций комфорта. Лобовое стекло имеет дополнительную шумоизоляцию, установлены датчики света и дождя, задние датчики парковки, Bluetooth-модуль для подключения мобильных устройств. Автомобиль оснащен системой выбора режимов движения Drive Mode Select, круиз-контролем и двухзонным климат-контролем. Сиденье водителя уже в базовой комплектации имеет электрический привод регулировок (10 направлений, включая 2 направления поясничного подпора). Штатно устанавливается мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и цветным дисплеем 8", на который можно вывести изображение с камеры заднего вида, также входящей в список стандартного оборудования. В пакет «Теплые опции» всех комплектаций входят подогрев руля, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, а также подогрев передних сидений. При этом для всех комплектаций, кроме Classic – в него также включен и подогрев сидений второго ряда.

«Среди основных конкурентов нового KIA Sorento на российском рынке будут такие автомобили как Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и Mitsubishi Outlander. Ключевыми преимуществами нового KIA Sorento можно назвать современную роботизированную коробку передач с мокрым сцеплением, а также наличие современных систем для управления автомобилем, например, таких как Drive Wise. Ценовой диапазон позволяет выбрать хорошо оснащенную комплектацию в комфортном ценовом сегменте за счет наличия бензинового или дизельного моторов», – говорит директор по развитию дилерского бизнеса автохолдинга «Максимум» Александр Кустов.

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