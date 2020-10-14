В Automama рассказали о ситуации с ценами на автомобили с пробегом

Из-за продолжительного роста цен на автомобили с пробегом у автолюбителей появилась возможность продать машину дороже, чем цена ее покупки несколько лет назад. К такому выводу пришли специалисты розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

Как отмечает пресс-служба Automama, например, Renault Duster 2018 года выпуска уже продается дороже 810 тыс. руб. – именно столько в среднем стоил этот автомобиль два года назад. А двухлетние Toyota Camry и Volkswagen Tiguan в хорошем состоянии сейчас предлагаются за 2,1 – 2,3 млн. руб. Это также дороже, чем они были представлены в автосалонах в 2018 году.

По словам операционного директора Automama Михаила Ерцева, нынешняя ситуация на рынке автомобилей с пробегом подтверждает уникальность ситуации в России: через несколько лет пользования машиной ее можно продать дороже той цены, когда она была куплена новой.

«Цены на авто с пробегом активно растут второй месяц подряд. Драйвером этого процесса выступает, безусловно, ослабление рубля, а также подорожание новых автомобилей – только за последние недели стоимость новых машин в салонах увеличилась на 3 – 10% в зависимости от сегмента. Если за базовой сценарий взять текущий курс и соотношение спроса и предложения, то к концу года среднее увеличение цены на авто с пробегом составит порядка 8 – 10%», – отметил г-н Ерцев.