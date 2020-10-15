Российский рынок новых автобусов в сентябре продолжил падение

В отличие от рынка новых LCV и грузовых автомобилей, которые в сентябре показали рост, рынок новых автобусов в первый осенний месяц продолжил падение. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за сентябрь 2020 года в России было куплено 1016 новых автобусов. Это на 18% ниже результата годичной давности (1233 шт.).

Более 60% от этого количества пришлось на отечественную марку «ПАЗ». Объем рынка продукции Павловского автозавода составил 622 единицы – на 12% меньше, чем в сентябре 2019 года. С огромным отставанием от лидера, на второй строчке, расположился «НЕФАЗ», результат которого на низкой базе сумел вырасти на 63% до 142 экземпляров. Замкнул тройку лидеров «ЛИАЗ» с показателем 120 единиц, показав при этом падение на 41%. Результаты других марок выглядят еще скромнее.

В региональной структуре рынка новых автобусов лидирует Москва – по итогам сентября в столице было приобретено 167 единиц этой техники. В пятерке лидеров среди субъектов РФ оказались также Санкт-Петербург (68 шт.), Белгородская область (65 шт.), Краснодарский край (65 шт.) и Калужская область (62 шт.). Порог в 50 купленных автобусов сумел преодолеть еще и Башкортостан (56 шт.). В каждом из оставшихся регионов за месяц приобрели менее 50 новых автобусов.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года объем российского автобусного рынка составил 8,9 тыс. единиц, что на 9% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

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