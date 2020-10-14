Hyundai запустит онлайн-продажи автомобилей в России

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в начале декабря этого года запустит на официальном сайте Hyundai онлайн-продажи практически всех автомобилей марки. Клиентам станут доступны дистанционная покупка автомобилей за личные средства и в кредит, а также услуга страхования, сообщает пресс-служба Hyundai.

Кроме того, компания планирует запустить авторское мобильное приложение по продаже автомобилей с пробегом Uka. Благодаря установленному телематическому устройству все реализуемые на этой платформе автомобили Hyundai будут обладать максимально прозрачной историей.

В стратегию последовательной цифровизации компании и клиентских услуг Hyundai входят и другие инновационные проекты. Один из них – цифровой ключ Mobikey, позволяющий владельцу управлять автомобилем дистанционно, делиться доступом к нему онлайн и подключать подписки на консьерж-сервисы. Уже доступное для скачивания приложение Mobikey можно использовать для автомобилей Hyundai со специальным телематическим устройством. В перспективе таким устройством будут оснащены все автомобили в подписной линейке Hyundai Mobility, а также локальные модели Solaris и Creta. Впоследствии функция Mobikey будет интегрирована в клиентскую платформу «Мир Хёндэ».

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России сейчас насчитывается 2,3 млн автомобилей Hyundai. Марка находится на третьем месте по размеру парка, уступая лишь LADA и Toyota.

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