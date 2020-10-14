Подпиской Hyundai Mobility за первый год работы воспользовались 1600 клиентов

Компания Hyundai подвела итоги первого года работы сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility, официальный запуск которой состоялся ровно год назад – 14 октября 2019 года. Первым в России сервисом онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility на данный момент воспользовались 1600 клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки.

Самой популярной моделью стал кроссовер Hyundai Santa Fe, второй по востребованности – Hyundai Tucson. В перечень доступных для подписки автомобилей также входят компактный кроссовер Creta, седан Sonata и микроавтобус H-1. В 2021 году автопарк Hyundai Mobility увеличится за счет тесного сотрудничества с дилерскими центрами марки.

Самым востребованным тарифом остается долгосрочная подписка Freedom сроком на один год. Пользователи охотно брали автомобили и на меньший срок – по тарифу Country от дня до месяца и по сезонному тарифу Leto, для которых в летний период действовало предложение по удвоенному пробегу. В разработке находятся новые тарифные планы и акции – в частности, скоро появится новый сезонный тариф Zima с удвоенным с 2500 км/мес до 5000 км/мес пробегом

Сегодня в проекте участвуют 46 пунктов выдачи в 20 крупнейших городах России. В их числе – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Симферополь, Самара, Новосибирск, Калининград, Екатеринбург, Уфа, Воронеж, Челябинск, Красноярск, Пермь, Омск и Волгоград и Барнаул. Сервис Hyundai Mobility дает возможность быстро и дистанционно оформить подписку на доступные модели Hyundai на любой удобный период от одного дня до года, а также избавляет клиентов от большинства забот, связанных с привычным автовладением. Компания берет на себя регистрацию автомобиля и оплату транспортного налога, страхование ОСАГО и полное КАСКО без франшизы, техническое обслуживание в официальной дилерской сети Hyundai, круглосуточную помощь на дорогах, предоставление ряда полезных аксессуаров, хранение и замену сезонных шин.

Использовать автомобиль можно как свой собственный на всей территории Российской Федерации и за рубежом. Не считая Россию, за первый год работы сервиса клиенты Hyundai Mobility уже успели посетить 9 стран: Латвию, Финляндию, Беларусь, Польшу, Германию, Швейцарию, Италию, Монако и Австрию. Суммарный пробег пользователей за весь период составил около 7 млн километров.

Помимо проекта Hyundai Mobility, в июне текущего года компания вывела услугу подписки в премиальный сегмент с запуском сервиса Genesis Mobility. Месяцем ранее была запущена программа долгосрочной аренды автомобилей Hyundai и Genesis для юридических лиц Business Mobility, которой уже успели воспользоваться 50 компаний. В будущем планируется создать удобный онлайн-инструмент для оформления услуг операционного лизинга Business Mobility Office и предоставить возможность посуточной аренды для юридических лиц.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».