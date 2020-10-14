«IT-революция - 2020»: цифровизация в автосервисе - плюсы и минусы

Цифровые решения сегодня меняют бизнес, в том числе автомобильный и сервисный. Но как именно это происходит? В какой момент руководитель сервиса, к примеру, принимает решение внедрить у себя в компании новый IT-продукт? Почему именно этот? Чем он может облегчить жизнь сервисменам и их клиентам? Что еще можно оцифровать в сервисном бизнесе?

Разобраться в тонкостях этих процессов помогут участники форума «IT-революция в автобизнесе - 2020» - основатель сети умных сервисов «Вилгуд» Барно Турсунова и директор по развитию FITSERVICE Александр Гараньков. Они готовы не только поделиться удачным опытом внедрения IT-кейсов, но и рассказать о том, почему иногда годные решения не находят применения в реальной жизни, и в каком направлении движется цифровизация отрасли в целом.

Если вы - представитель сервисного рынка, то вам будет интересно послушать наших докладчиков. А нам будет очень интересно мнение франчайзи и простых клиентов о том, чего им не хватает в автосервисе «сегодня», чтобы наступило «цифровое завтра».

Здесь можно пройти бесплатную регистрацию и принять участие в форуме «IT-революция в автобизнесе - 2020», который аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 27 - 28 октября в онлайн-формате.