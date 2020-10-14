CHERYEXEED показал интерьер внедорожника TXL

Марка CHERYEXEED показала интерьер внедорожника TXL, который в ближайшие дни поступит в продажу на российском рынке.

Как сообщает пресс-служба китайской марки, передние сиденья от американской корпорации Lear отделаны высококачественной мягкой текстурной экокожей и имеют электрические регулировки. Водитель и передний пассажир могут отрегулировать свои сиденья в шести направлениях, а функция памяти позволит запомнить их настройки вместе с положениями зеркал заднего вида и настройками мультимедийной системы.

CHERYEXEED TXL оснащен трехспицевым мультифункциональным рулевым колесом D-типа, который имеет подрулевые переключатели передач («лепестки»). Цифровая полноцветная приборная панель с диагональю экрана 10.25 дюймов полностью заменяет традиционные шкалы спидометра и тахометра, отображает результат мониторинга давления в шинах и взаимодействует с медиацентром.

Информационно-развлекательная система с сенсорным экраном HD-качества диагональю 10.1 дюймов позволяет соединяться cо смартфонами на базах iOS и Android, отображает информацию, полученную от системы помощи водителю ADAS, которая включает в себя: RCTA (систему помощи при выезде задним ходом), 360°AVM (систему кругового обзора), APA (автоматического ассистента парковки) и BSD (систему контроля слепых зон).

CHERYEXEED TXL оборудован комплексом 3D Sound от премиального производителя Arkamys со встроенной системой коррекции звучания, базирующейся на обработке звука при помощи цифровых технологий – звук полностью сохраняет всю объемность и первоначальную чистоту.

Под медиацентром расположена система с сенсорным управлением двухзонным климат-контролем. Инновационный интеллектуальный дисплей климатической установки состоит из двух полноцветных круглых TFT-экранов для отображения графики текущего времени или погоды. На выбор доступны четыре темы настройки индикации.

Под кнопками управления зонированием и распределения воздушных потоков расположена цветовая подсветка системы контроля качества воздуха AQS. Об изменении концентрации частиц PM2.5 в воздухе салона автомобиля водитель и пассажиры узнают по измененному цвету: от синего к красному.

На сегодняшний день дилерская сеть CHERYEXEED состоит из 15 центров, расположенных в крупнейших российских городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Тюмень, Кемерово и Иркутск. Среди партнеров CHERYEXEED лидирующие и динамично развивающиеся представители автомобильного бизнеса: Major Auto, ГК «Обухов», компания «Элан-Моторс», компания «ИнтерАвтоТим», компания «АС-Авто» и другие. Автосалоны марки предлагают полный комплекс услуг по продаже автомобилей, сервисному обслуживанию, реализации оригинальных запчастей и аксессуаров, а также предоставляют услуги по оформлению кредитов и страхования автомобилей, работают по программе CHERYEXEED Trade-in. Сервисные центры оснащены самым современным оборудованием для проведения диагностических и ремонтных работ. Технические специалисты прошли обучение по специальной программе CHERYEXEED.

В планах CHERYEXEED дальнейшее построение и развитие дилерской сети по пути интенсификации – увеличить свое количественное присутствие в крупных городах и расширить географию. «Дилерская сеть марки CHERYEXEED будет постоянно расширяться. Уже сейчас мы ведем переговоры с кандидатами в других городах», – рассказал директор по развитию бренда CHERYEXEED и региональный директор по продажам и развитию бизнеса Chery Геннадий Баранов.

Напомним, первой моделью CHERYEXEED на российском рынке станет среднеразмерный кроссовер TXL, а в следующем году ожидается новый кроссовер VX.

Какие модели других брендов можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».