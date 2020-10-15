Какие автомобили покупали жители РФ в сентябре: ТОП-10 марок

В рамках подготовки специального отчета «AUTOSTAT RADAR REPORT» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что в сентябре 2020 года россияне купили порядка 135 тыс. новых легковых автомобилей, что на 8% превышает результат годичной давности.

Лидерство в марочном рейтинге принадлежит отечественной LADA – на ее долю приходится 22% от общего числа купленных новых автомобилей. В прошлом месяце жители нашей страны приобрели 29,2 тыс. таких машин – на 15% больше, чем год назад.

Самым популярным иностранным брендом осталась корейская KIA (19,3 тыс. шт.; +7%), за которой идет еще один «кореец» – Hyundai (16,7 тыс. шт.; +19%). Замыкают первую пятерку две европейских марки – Renault (11,1 тыс. шт.; +3%) и Volkswagen (9,4 тыс. шт.; +7%).

Кроме них в ТОП-10 лидеров рынка в сентябре вошли: Toyota (8,1 тыс. шт.; +2%), Skoda (6,5 тыс. шт.; +6%), Nissan (5 тыс. шт.; -3%), BMW (4,3 тыс. шт.; +42%) и Mercedes-Benz (3,2 тыс. шт.; -9%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев нынешнего года российский рынок новых легковых машин находится «в минусе». За этот период его объем составил 1 млн 018 тыс. единиц, что на 10% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.