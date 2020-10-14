КАМАЗ разработал Hi-Tech-версию флагманского тягача

КАМАЗ готовится к выпуску магистрального тягача КАМАЗ-54901 в новой High-Tech версии. Пробную сборку на предприятии планируют провести в первом квартале 2021 года. Ожидается, что в серийное производство High-tech версия автомобиля КАМАЗ-54901 будет запущена во второй половине 2021 года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Экстерьер флагманского тягача КАМАЗ-54901 в новой версии останется таким же, меняется лишь его наполнение. В частности, автомобиль оснастили системой ADAS (от англ. Advanced driver-assistance systems – усовершенствованные системы помощи водителю) – адаптивным круиз-контролем, который позволяет держать дистанцию за впереди идущим автомобилем в автоматическом режиме. Кроме того, в Hi-Tech-версии будет установлен 6-цилиндровый двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 550 л.с. На базовой версии устанавливается мотор в 450 л.с. Коробка передач – такая же, ZF Traxon, но она будет другой версии под возросший крутящий момент. Дополнительно на нее будет установлен ретардер – гидравлический тормоз-замедлитель. Также эта версия тягача отличается улучшенной отделкой кабины, панелью приборов с другим оформлением.

«Все автомобили КАМАЗ-54901 сейчас изготавливаются с более качественной отделкой. Применяется специальное покрытие на панели приборов, которое позволяет улучшить тактильные ощущения и внешний вид, – рассказал заместитель главного конструктора КАМАЗа по автомобилям Игорь Валеев. – Версия Hi-Tech на данный момент будет с такой же панелью приборов, но следующий шаг – это так называемая мягкая панель приборов. То есть верхняя часть приборной панели будет из мягкого материала».

В планах разработчиков – дополнительная модернизация стояночного тормоза, управление которым на данный момент происходит с помощью рычага. Конструкторы же ведут работы по внедрению тормоза в виде кнопки. Дизайн-проект уже сделан, решается вопрос с его интеграцией в панель приборов и общую электронную архитектуру автомобиля.

По словам Игоря Валеева, спрос на такой автомобиль есть. Клиенты понимают важность таких дополнений, в первую очередь, с точки зрения их бизнеса. И вложенные в автомобиль финансовые средства в итоге позволят экономить именно на эксплуатации транспортного средства.

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