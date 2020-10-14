На каких иномарках ездят россияне: ТОП-10 моделей | АВТОСТАТ

На каких иномарках ездят россияне: ТОП-10 моделей

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На каких иномарках ездят россияне: ТОП-10 моделей

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2020.
Все оперативные данные

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть, какие иномарки чаще всего встречаются в России. Ранее они подсчитали, что на 1 июля 2020 года их насчитывалось порядка 29 млн единиц, что составляет 64% всего парка легковых автомобилей в стране.

Десятку самых распространенных иномарок в РФ, по данным агентства, возглавляет KIA Rio – таких автомобилей зарегистрировано в количестве 880 тыс. штук. На втором месте – еще один «кореец», Hyundai Solaris, наличие которого в российском парке составляет 818 тыс. автомобилей. Замыкает тройку лидеров Ford Focus, который еще два года назад носил звание самой популярной иномарки в стране. Теперь таковых числится 753 тыс. экземпляров.

Кроме них, в ТОП-10 иностранных легковых машин, которые находятся в собственности у россиян, попадают: Renault Logan (720 тыс. шт.), Toyota Corolla (714 тыс. шт.), Chevrolet Niva (645 тыс. шт.), Volkswagen Polo (540 тыс. шт.), Toyota Camry (467 тыс. шт.), Toyota RAV4 (441 тыс. шт.) и Skoda Octavia (428 тыс. шт.).

Узнать актуальную стоимость иномарки (и не только) с пробегом можно всего за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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